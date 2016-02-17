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    Госдеп: Рисков втягивания НАТО в конфликт в Сирии нет

    Нет никакого участия НАТО. Нет угрозы вторжения

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США не видят рисков втягивания НАТО в конфликт в Сирии, несмотря на действия Турции, заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Нет никакого участия НАТО (в событиях в Сирии — ред.). Нет угрозы вторжения (в страны альянса — ред.). НАТО – это оборонительная организация. Нет причины, и у нас нет никакого беспокойства, что НАТО будет каким-то образом вовлечено", — сказал Тонер на брифинге.

    Он отметил, что Турция остается "важным членом" НАТО и коалиции по борьбе с группировкой "ИГИЛ".

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