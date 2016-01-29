Госдеп предупредил граждан США об опасности путешествий в Иран

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент предупредил граждан США об опасности путешествий в Иран, поскольку сохраняется вероятность задержания американцев, говорится в сообщении ведомства в пятницу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Есть элементы иранской политики, которые остаются враждебными к американским гражданам… Иранские власти несправедливо задерживали, заключили под стражу американских граждан, особенно иранских американцев, включая журналистов, бизнесменов и академиков", — напоминает ведомство.

В Госдепе отметили, что этих людей обвиняли в шпионаже, который ставит под угрозу нацбезопасность, иранские власти закрывали им выезд из страны.

Особенно это коснулось граждан, имеющих двойное гражданство – США и Ирана, подчеркнули в ведомстве. В этом случае Иран руководствовался при задержании своим законодательством. Ввиду отсутствия дипотношений двух стран США не может обеспечить консульскую поддержку и защиту этим американцам.