Госдеп CША предупредил граждан о возможных терактах в Европе

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил в понедельник о повышенном риске террористических атак на всей территории Европы.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении.

"Госдепартамент предупреждает американских граждан о повышенном риске террористических атак на территории Европы, особенно во время праздников, - отмечается в сообщении. - Согласно достоверной информации, ИГИЛ, "Аль-Каида", а также их филиалы продолжают планировать теракты в Европе".