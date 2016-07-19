Госдеп пока не получил запрос от Турции на экстрадицию Гюлена

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты пока не получили официальный запрос на экстрадицию Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в попытке военного переворота в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы до сих пор не можем подтвердить физическое получение запроса о выдаче, мы находимся в контакте с турецкими официальными лицами", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что "если США будут настаивать на удержании Гюлена в стране, то люди начнут думать, что они защищают его".