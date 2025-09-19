Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 02:21
    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на $780 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    Согласно документу, власти Польши ранее направили США запрос на покупку 2 506 ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых комплексов. Общая сумма сделки оценивается в $780 млн.

    В заявлении утверждается, что продажа Польше этих вооружений "способствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности", поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.

    В агентстве полагают, что потенциальная сделка "расширит возможности Польши по реагированию на нынешние и будущие угрозы". При этом там убеждены, что продажа Варшаве ПТРК Javelin не изменит военный баланс сил в регионе и "не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".

    Госдеп США продажа оружия США Польша
    ABŞ Dövlət Departamenti "Javelin" raket komplekslərinin Polşaya mümkün satışını təsdiqləyib

    Последние новости

    02:21

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    01:53

    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    В регионе
    01:36
    Фото

    В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    01:08

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    Футбол
    00:39

    Мерц: ФРГ не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Другие страны
    00:11

    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

    Другие страны
    23:40

    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

    Другие страны
    23:27

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    В регионе
    23:27
    Фото

    В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    Лента новостей