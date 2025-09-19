Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на $780 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Согласно документу, власти Польши ранее направили США запрос на покупку 2 506 ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых комплексов. Общая сумма сделки оценивается в $780 млн.

В заявлении утверждается, что продажа Польше этих вооружений "способствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности", поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.

В агентстве полагают, что потенциальная сделка "расширит возможности Польши по реагированию на нынешние и будущие угрозы". При этом там убеждены, что продажа Варшаве ПТРК Javelin не изменит военный баланс сил в регионе и "не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".