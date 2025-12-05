Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Госдеп одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 00:43
    Госдеп одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

    Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Канаде боеприпасов, включая авиабомбы, и сопутствующего материально-технического обеспечения на $2,68 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    В заявлении указывается, что власти Канады ранее запросили у США, в частности, авиабомбы BLU-117, BLU-109, BLU-111 и GBU-39, различное связанное с ними оборудование, а также учебные боеприпасы.

    Также подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит боевой потенциал союзника по НАТО".

    Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

    Госдеп США продажа оружия
    Elvis

    Последние новости

    01:17

    Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 28 интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    00:58

    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество по ряду направлений - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:52
    Фото

    Баку и Дублин позитивно оценили динамику двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    00:43

    Госдеп одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

    Другие страны
    00:37

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Баку и Ереваном - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:13
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с норвежским коллегой вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    00:12

    Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обсудили политконсультации - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:07
    Фото

    Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

    Внешняя политика
    00:04

    Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатным

    В регионе
    Лента новостей