    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 00:17
    Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 за $1 млрд

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 средней дальности класса воздух - воздух и сопутствующего материально-технического обеспечения за $1,07 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    В заявлении говорится, что власти Финляндии ранее запросили у США 405 ракет этого типа и различные связанные с ними системы.

    Подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит оборону союзника по НАТО". В агентстве полагают, что потенциальная сделка расширит возможности Финляндии по реагированию на нынешние и будущие угрозы.

    Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. 

    ABŞ Dövlət Departamenti "AIM-120D-3" raketlərinin Finlandiyaya mümkün satışını təsdiqləyib

    Лента новостей