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Госдеп одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

Госдеп одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на $2,53 млрд.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 03:28
Госдеп одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на $2,53 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) Министерства обороны США.

Как отмечается в заявлении, соответствующее уведомление было передано в четверг в Конгресс США. Из документа следует, что возможная продажа Бухаресту американских танков "укрепит возможности Румынии по ответу на нынешние и будущие угрозы". При этом в Пентагоне утверждают, что продажа танков "не изменит баланса сил в регионе".

В заявлении DSCA отмечается, что возможная сделка послужит продвижению внешней политики США и достижению целей в сфере национальной безопасности, а также "укрепит безопасность союзника США по НАТО, представляющего собой важную силу для [поддержания] политической и экономической стабильности в Европе".

В апреле Министерство национальной обороны Румынии запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams. Как отмечало оборонное ведомство страны, условия для реализации программ по оснащению армии появились благодаря увеличению бюджета Минобороны начиная с 2023 года до 2,5% ВВП.

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