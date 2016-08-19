Госдеп одобрил продажу оружия Афганистану на 60 млн. долларов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил продажу крупных партий оружия и военного снаряжения на 60 миллионов долларов в рамках поддержки афганских сил в борьбе с терроризмом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Госдепартамент одобрил возможную продажу Афганистану оружия и снаряжения, а также проведение обучения и поддержки. Предварительная стоимость 60 миллионов долларов", - приводит афганская газета Khaama Press заявление американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), входящего в структуру Пентагона.

По данным издания, DSCA уже представило все необходимые документы, оповестив Конгресс США о сделке 17 августа 2016 года.

Как сообщили в DSCA, афганская сторона намерена закупить около пяти тысяч винтовок M16A4, 485 пулеметов M240B и 800 крупнокалиберных пулеметов M2. Кроме этого предусматривается поставка легких пулеметов M249, снайперских винтовок M110, станковых гранатометов MK-19, опорных установок под пулеметы, сменных стволов и запасных частей к оружию, технической документации.