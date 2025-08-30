Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

Госдепартамент одобрил потенциальное предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink и продажу связанного с этим оборудования на $150 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, Киев ранее запросил у США "продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink". Американская сторона готова предоставить Украине "инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков", а также иную поддержку, включая необходимое оборудование.

В документе подчеркивается, что предполагаемая продажа укрепит оборонный потенциал Украины. Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.