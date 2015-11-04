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    ​Госдеп обвинил Россию в размещении артиллерии в провинциях Хама и Хомс

    Нуланд: Это ведет к ухудшению ситуацию

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, выступая в конгрессе, заявила, что Россия разместила наземную артиллерию в Сирии, в частности в провинциях Хама и Хомс.

    По сообщениям Report, трансляция ее выступления в конгрессе опубликована в твиттере Госдепа.

    «Россия приняла решение разместить наземную артиллерию, что ведет к ухудшению ситуацию в провинциях Хама и Хомс», — сказала Нуланд, при этом не предоставив доказательств своих слов.

    С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам «Исламского государства» в Сирии.

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