​Госдеп обвинил Россию в размещении артиллерии в провинциях Хама и Хомс

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, выступая в конгрессе, заявила, что Россия разместила наземную артиллерию в Сирии, в частности в провинциях Хама и Хомс.

По сообщениям Report, трансляция ее выступления в конгрессе опубликована в твиттере Госдепа.

«Россия приняла решение разместить наземную артиллерию, что ведет к ухудшению ситуацию в провинциях Хама и Хомс», — сказала Нуланд, при этом не предоставив доказательств своих слов.

С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам «Исламского государства» в Сирии.