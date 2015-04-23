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    Госдеп обвинил Россию в поставках средств ПВО в Донбасс

    Зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества российских войск у границ Украины

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Государственный департамент США обвинил Россию в поставках систем ПВО на восток Украины и в участии в тренировках ополченцев, передает Report со ссылкой на Reuters.

    "Это наибольшее количество российских средств ПВО на востоке Украины с августа", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Харф.

    По ее словам, тот факт, что учения ополченцев становятся все более серьезными и комплексными, "не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие". То, что в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты, - безошибочный признак присутствия России, добавила она.

    Также Харф отметила, что Россия разместила свои войска вдоль границы с Украиной. "После того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, Россия послала туда дополнительные подразделения", - заявила она, добавив, что зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества там российских войск.

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