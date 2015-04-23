Госдеп обвинил Россию в поставках средств ПВО в Донбасс

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Государственный департамент США обвинил Россию в поставках систем ПВО на восток Украины и в участии в тренировках ополченцев, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Это наибольшее количество российских средств ПВО на востоке Украины с августа", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Харф.

По ее словам, тот факт, что учения ополченцев становятся все более серьезными и комплексными, "не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие". То, что в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты, - безошибочный признак присутствия России, добавила она.

Также Харф отметила, что Россия разместила свои войска вдоль границы с Украиной. "После того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, Россия послала туда дополнительные подразделения", - заявила она, добавив, что зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества там российских войск.