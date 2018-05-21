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    Госдеп назвал нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов", - написала Науэрт у себя в микроблоге в Twitter.

    Ранее 20 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал на выборах главы государства. 

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