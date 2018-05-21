Госдеп назвал нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов", - написала Науэрт у себя в микроблоге в Twitter.

Ранее 20 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал на выборах главы государства.