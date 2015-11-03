Горячая линия открыта после ДТП с автобусом "Москва-Ереван" под Тулой

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ МЧС открыла горячую линию после ДТП с автобусом "Москва-Ереван" под Тулой, сообщается на сайте главка МЧС России по Тульской области, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Автобус "Москва-Ереван" опрокинулся на трассе М4 "Дон" в Тульской области в ночь на вторник. По данным сайта УМВД России по региону, погибли шесть человек, пострадали 27.

"В Главном управлении МЧС России по Тульской области открыт телефон "горячей линии" — 8(4872)21-16-09", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пассажиры автобуса, не пострадавшие в ДТП, были доставлены в пункт временного размещения в городе Узловая.

МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии участвует 28 сотрудников ведомства и 8 единиц техники.