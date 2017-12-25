Горный обвал в Австрии отрезал от мира 130 жителей деревни - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Горный обвал произошел в австрийском Вальсе, в 40 км от Инсбрука, и отрезал от цивилизации деревню со 130 жителями, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Люди могут быть освобождены только через два дня.

На видео видно, что горная порода с грунтом остановилась буквально в двух десятках метров от домов. Никто не пострадал, но пришлось эвакуировать 40 жильцов из девяти строений.

Обвал шириной 150 м, сошедший с 50-метровой высоты, отрезал также 50 жителей деревни Падаун.