​Google выплатит Лондону 185 млн. долларов налогов за 10 лет

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Google выплатит британскому правительству 185 млн. долларов налогов за 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal, американская интернет-корпорация и Лондон урегулировали налоговый спор.

Финальная сумма покроет проценты за неуплату отчислений с 2005 года.

В дальнейшем Google будет платить налоги, рассчитанные с учётом прибыли от рекламодателей, зарегистрированных в Великобритании. Новая система значительно увеличит сумму выплат корпорации.

Как сообщали ранее местные СМИ, крупные международные компании долгие годы обманывают власти страны регистрируя доходы, полученные в Соединенном Королевстве, в других государствах. По данным журналистов, из-за несовершенства британской налоговой системы за последние годы Facebook, Apple, Amazon и Ebay и Google сэкономили более 1 млрд. долларов.