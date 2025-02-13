Google выделит $5 млрд на обучение граждан Польши работе с ИИ

Американская корпорация Google обучит работе с искусственным интеллектом (ИИ) 1 млн поляков.

Американская корпорация Google обучит работе с искусственным интеллектом (ИИ) 1 млн граждан Польши.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с генеральным директором Google Сундаром Пучаи.

"Google приступит к реализации образовательного проекта и обучит 1 млн поляков использованию современных технологий, в том числе искусственного интеллекта", - сказал польский премьер на пресс-конференции.

На эти цели американская корпорация выделит $5 млрд в течение пяти лет.

Кроме того, польский Фонд развития и Google подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области внедрения ИИ, заявил Пучаи. По его словам, широкое использование этой технологии позволит экономике Польше вырасти на 8%.