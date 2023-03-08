О нас

Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня

Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня Международная поисковая система Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня.
Другие страны
8 марта 2023 г. 00:59
Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня

Международная поисковая система Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Как сообщает Report, изображения женщин, в том числе выступающей с трибуны, ухаживающей за пожилыми, кормящей ребенка, принимающих участие в акциях, подчеркивают их важную роль в различных сферах жизни общества.

Дудлы - это тематические рисунки Google, своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковой службы.

Международный женский день широко отмечается и в Азербайджане.

Напомним, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня. В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира. В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как Международный женский день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Google” 8 Martla bağlı dudl hazırlayıb

Самое важное

Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi