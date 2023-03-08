Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня

Международная поисковая система Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Международная поисковая система Google подготовила дудл по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Как сообщает Report , изображения женщин, в том числе выступающей с трибуны, ухаживающей за пожилыми, кормящей ребенка, принимающих участие в акциях, подчеркивают их важную роль в различных сферах жизни общества.

Дудлы - это тематические рисунки Google, своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковой службы.

Международный женский день широко отмечается и в Азербайджане.

Напомним, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня. В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира. В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как Международный женский день.