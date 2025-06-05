Google и Чили подписали соглашение о прокладке оптоволокна до Австралии

Американская корпорация Google и чилийская государственная компания Desarrollo País, занимающаяся инфраструктурными проектами, подписали соглашение о прокладке оптоволоконного кабеля до Австралии.

Американская корпорация Google и чилийская государственная компания Desarrollo País, занимающаяся инфраструктурными проектами, подписали соглашение о прокладке оптоволоконного кабеля до Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Этот проект, который объединит регион Вальпараисо с Австралией посредством кабеля длиной более чем 14 тыс. км, точно отражает то, каким мы видим место Чили в XXI веке, - открытая, заслуживающая доверия страна, которая в полной мере привержена активной международной интеграции и призвана стать мостом между Южной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом с Океанией", - заявил министр иностранных дел Чили Альберто Ван Клаверен.

Соглашение предусматривает создание совместной компании Humboldt Connect, равные доли в которой будут принадлежать Google и Desarrollo País.

"Ожидается, что кабель будет проложен в 2025-2026 гг., а его коммерческое использование начнется в 2027 году", - отмечает МИД Чили.