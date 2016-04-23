​Гонконгский самолет совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific совершил аварийную посадку в китайском городе Чунцин, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Boeing-777, на борту которого находились 248 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Гонконг - Лондон. Во время полета над Юго-Западным Китаем приборы зафиксировали падение давления масла в одном из двигателей, пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета.

"Однако через пару минут к нам снова вышел командир воздушного судна и объяснил, что проблема оказалась серьезнее, чем предполагалось, и мы будет садиться в Чунцине", - рассказал один из пассажиров бизнес-класса. По его словам, самолет кружил над аэропортом 20-30 минут, сбрасывая топливо. На взлетно-посадочной полосе дежурили пожарные машины и кареты скорой помощи.

В авиакомпании подтвердили факт аварийной посадки, которая прошла в штатном режиме, никто не пострадал.