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    ​Гонконгская полиция во время протестов арестовала 40 человек

    Некоторые протестующие стали забрасывать полицейских петардами

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов, которые пытались окружить штаб-квартиру администрации.

    Некоторые протестующие стали забрасывать полицейских петардами. В ходе стычек арестованы по меньшей мере 40 человек, передает Report со ссылкой на Росбалт.

    Молодежные активисты призывают к эскалации протестов с требованием демократических реформ. Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с сентября.

    Активисты недовольны решением властей Китая проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.

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