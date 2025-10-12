Голы "барселонского трио" помогли "Интер Майами" разгромить "Атланту"
- 12 октября, 2025
- 08:59
"Интер Майами" в матче американского MLS разгромил "Атланту Юнайтед" со счетом 4:0.
Как сообщает Report, встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе "Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум".
За победителей голы забили некогда вместе выступавшие за испанскую "Барселону" Лионель Месси (39', 87'), Жорди Альба (52') и Луис Суарес (61'). Также на счету Месси одна результативная передача.
В следующем матче MLS "Интер Майами" встретится с "Нэшвиллом", а "Атланта" сыграет с "Ди-Си Юнайтед", матчи пройдут 19 октября.
