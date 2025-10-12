Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Голы "барселонского трио" помогли "Интер Майами" разгромить "Атланту"

    • 12 октября, 2025
    • 08:59
    "Интер Майами" в матче американского MLS разгромил "Атланту Юнайтед" со счетом 4:0.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе "Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум".

    За победителей голы забили некогда вместе выступавшие за испанскую "Барселону" Лионель Месси (39', 87'), Жорди Альба (52') и Луис Суарес (61'). Также на счету Месси одна результативная передача.

    В следующем матче MLS "Интер Майами" встретится с "Нэшвиллом", а "Атланта" сыграет с "Ди-Си Юнайтед", матчи пройдут 19 октября.

    Barcelona trio shines as Inter Miami thrashes Atlanta United 4-0

