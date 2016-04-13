Голосование на выборах в Сирии продлено до полуночи из-за высокой явки

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Высший судебный комитет по выборам в Сирии принял решение продлить время голосования до полуночи в связи с высокой явкой.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA в Twitter со ссылкой на заявление комитета.

В среду проходят выборы в Народный совет (парламент) Сирии. Всего в Сирии открылось более 7 тысяч избирательных участков. В парламентских выборах принимают участие 3,5 тысячи кандидатов, претендующих на 250 депутатских мандатов.

За 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу будут вести 3,5 тысячи кандидатов. Большая часть сирийской оппозиции выборы бойкотирует и критикует решение провести выборы в разгар процесса мирного урегулирования, начавшегося в Женеве.