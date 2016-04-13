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    Голосование на выборах в Сирии продлено до полуночи из-за высокой явки

    В стране открыто более 7 тысяч избирательных участков

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Высший судебный комитет по выборам в Сирии принял решение продлить время голосования до полуночи в связи с высокой явкой.

    Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA в Twitter со ссылкой на заявление комитета.

    В среду проходят выборы в Народный совет (парламент) Сирии. Всего в Сирии открылось более 7 тысяч избирательных участков. В парламентских выборах принимают участие 3,5 тысячи кандидатов, претендующих на 250 депутатских мандатов.

    За 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу будут вести 3,5 тысячи кандидатов. Большая часть сирийской оппозиции выборы бойкотирует и критикует решение провести выборы в разгар процесса мирного урегулирования, начавшегося в Женеве.

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