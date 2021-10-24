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Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

Голосование на выборах президента началось в Узбекистане Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана смогут отдать свой голос на выборах главы государства, открылись в республике в воскресенье в 08:00 по местному времени (07:00, бакинское время).
Другие страны
24 октября 2021 г. 07:27
Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана смогут отдать свой голос на выборах главы государства, открылись в республике в воскресенье в 08:00 по местному времени (07:00, бакинское время).

Как передает Report, голосование продлится до 20:00 (19:00).

Всего в республике создано 9 925 избирательных участков, еще около ста, включая выездные пункты, будут работать в диппредставительствах Узбекистана за рубежом. Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тыс граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.

Следить за ходом выборов будут порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс местных журналистов.

Экзитполы в стране не проводятся, а первую информацию о предварительных итогах ЦИК сообщит в понедельник утром. На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования. Порог явки составляет 33%.

Правом выдвигать кандидатов в президенты в Узбекистане обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова. Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir

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