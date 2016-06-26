​Голосование на парламентских выборах в Испании проходит без инцидентов

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Голосование на выборах Генеральных кортесов (двухпалатного парламента Испании) проходит спокойно, не было зарегистрировано ни одного инцидента. Как передает Report, об этом заявила госсекретарь по коммуникациям Кармен Мартинес Кастро.

Голосование проходит через полгода после предыдущих выборов в парламент — избранному 20 декабря 2015 года конгрессу депутатов (нижняя палата) так и не удалось утвердить премьер-министра страны.

На места в конгрессе претендуют 545 человек (на декабрьских выборах — 605), в сенат – 582 кандидата (в декабре — 657). Голосование началось ровно в 9.00 по местному времени, и продлится до 20.00.