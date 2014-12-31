​Голливудский режиссер снимет фильм о Януковиче

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Голливудский режиссер Оливер Стоун снимет документальный фильм о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, чтобы рассказать западному зрителю правду о событиях на Майдане. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, он побывал с визитом в Москве, где смог пообщаться с Януковичем. "Я взял четырехчасовое интервью у Януковича для нового документального фильма на английском языке, производством которого занимаются украинцы", - написал он. По мнению Стоун, за февральскими событиями на Украине и свержением Януковича явно стоит третья сторона.

"Правда не рассказывается на Западе, - отметил он. - Это сюрреалистическое искажение истории, которая вновь повторяется, как это было во времена Буша перед вторжением в Ирак. Я верю, что Запад узнает правду, и надеюсь, что это произойдет вовремя, чтобы остановить дальнейшее безумие".