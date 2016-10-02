Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Голландский журналист погиб в воскресенье в ливийском Сирте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

По его информации, журналист был убит, освещая боевые столкновения между правительственными силами и силами правительства национального единства.

"Голландский журналист был убит выстрелом снайпера ИГИЛ в грудь при освещении боевых действий в Сирте", - приводит агентство слова представителя центрального госпиталя в Мисурате.