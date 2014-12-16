В GM считают погибших

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Американский автогигант General Motors готовит более 400 млн. долларов для выплаты компенсаций семьям погибших из-за дефектов замков зажигания.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, общее число жертв брака в автомобилях концерна, по последним данным, достигло 42 человек. За компенсациями к производителю обратились уже около 2 тыс. человек. Более 250 из них заявляют, что их родственники погибли именно по вине концерна.

По меньшей мере 42 человека погибли из-за дефекта в замке зажигания в машинах американского автоконцерна General Motors (GM). Эта же неисправность привела к травмам еще как минимум у 58 человек. Новая информация о пострадавших была получена в результате расследования, которое проводится сейчас самим автопроизводителем.

При этом ранее было официально объявлено только о 13 случаях, когда эта неисправность в автомобилях GM приводила к гибели людей. Однако независимые эксперты на тот момент утверждали, что поломки системы зажигания погубили не менее 74 человек.

Новые данные о погибших и получивших увечья были обнародованы юристом Кеннетом Файнбергом, специализирующимся на разрешении споров, — эксперт был нанят концерном GM для подготовки материалов, на основании которых будут производиться выплаты лицам, пострадавшим от дефекта системы зажигания.

По словам юриста, с августа этого года он уже получил 251 претензию на компенсацию в связи с предполагаемой смертью и более 2 тыс. требований по компенсациям в связи с возможными увечьями. На данный момент только 100 претензий из общего числа были признаны состоятельными. Прием заявлений по компенсации будет продолжаться до 31 января 2015 года.