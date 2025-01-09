О нас

Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий в 2024 году составил $320 млрд

Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий в 2024 году составил $320 млрд Совокупный ущерб, нанесенный мировой экономике стихийными бедствиями, в 2024 году достиг $320 млрд, что примерно на треть выше показателя предыдущего года.
Другие страны
9 января 2025 г. 16:15
Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий в 2024 году составил $320 млрд

Совокупный ущерб, нанесенный мировой экономике стихийными бедствиями, в 2024 году достиг $320 млрд, что примерно на треть выше показателя 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в обзоре крупнейшей перестраховочной компании мира Munich Re.

Объем застрахованного ущерба составил порядка $140 млрд – это самый крупный показатель с 2017 года, когда на США обрушились сразу три масштабных урагана – "Харви", "Ирма" и "Мария".

Доля застрахованных потерь в общем объеме ущерба составила почти 44%, превысив средний показатель за долгосрочный период в 30%.

Примерно две трети глобальных потерь - $190 млрд - в 2024 году было вызвано стихийными бедствиями в Северной Америке, а также в Центральной Америке и Карибском бассейне. Это связано, в частности, с ураганами "Милтон" и "Хелен", обрушившимися на Флориду с разницей в две недели.

Кроме того, серьезным бедствием стал сентябрьский тайфун "Яги", затронувший побережья Китая и Вьетнама. Экономический ущерб от него оценивается в $14 млрд при сумме застрахованных убытков всего $1,6 млрд.

Согласно данным Munich Re, в общей сложности в результате стихийных бедствий в 2024 году погибли порядка 11 тыс. человек – это меньше среднего значения за последние 10 лет (17,5 тыс.).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi