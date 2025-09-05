Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    GlobalConnect запустил проект строительства подводных кабелей в Балтийском море

    • 05 сентября, 2025
    • 11:32
    GlobalConnect запустил проект строительства подводных кабелей в Балтийском море

    Компания GlobalConnect, поставщик цифровой инфраструктуры, объявила о запуске проекта строительства четырех новых подводных кабельных систем в Балтийском море.

    Они соединят Швецию, Эстонию и Финляндию, образовав магистральную линию протяженностью около 550 км.

    По данным компании, кабель пройдет от острова Готланд (Швеция) до эстонского острова Сааремаа, затем на остров Хийумаа и в Таллин, после чего через Финский залив достигнет Хельсинки. Строительство планируется завершить к 2027 году. Общая стоимость проекта составит около 40 млн евро, из которых 15 млн евро выделит ЕС.

    Кроме того, GlobalConnect реализует еще один кабельный проект между Евле и Стокгольмом, а также между Стокгольмом и Хельсинки. Его протяженность составит 500 км, включая 150 километров подводного кабеля. Завершение строительства ожидается в 2026 году.

    В совокупности оба проекта создадут цифровое кольцо связи в Балтийском море протяженностью около 1250 км, что значительно укрепит телекоммуникационные возможности региона.

