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Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе

Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе Главы компаний Facebook, Twitter и Google 25 марта дадут показания в Палате представителей Конгресса США на слушаниях по вопросу о распространении дезинформации в интернете.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 08:59
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе

Главы компаний Facebook, Twitter и Google 25 марта дадут показания в Палате представителей Конгресса США на слушаниях по вопросу о распространении дезинформации в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Hill.

По ее данным, на слушаниях, которые пройдут в комитете по энергетике и торговле, будут рассматриваться усилия администраций компаний по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе и записей, связанных с насилием во время январских беспорядков в Капитолии.

"Слишком долго крупные технологические компании не осознавали ту роль, которую они сыграли в разжигании и распространении заведомо ложной информации для своей аудитории. Саморегулирование отрасли потерпело неудачу", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по энергетике и торговле Фрэнка Паллоне мл., председателя подкомитета по коммуникациям и технологиям Майка Дойла и председателя подкомитета по защите потребителей и торговле Яна Шаковски.

На слушаниях будут присутствовать глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Twitter Джек Дорси и генеральный директор Google Сундар Пичаи.

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