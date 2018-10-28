Главы Турции, ФРГ, Колумбии и Венесуэлы осудили стрельбу в Питтсбурге

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Колумбии Иван Дуке и его венесуэльский коллега Николас Мадуро в субботу осудили стрельбу, которая произошла в синагоге американского города Питтсбург.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом лидеры стран написали в своих аккаунтах в Twitter.

"Я осуждаю террористическую атаку на синагогу в Питтсбурге и выражаю соболезнования семьям жертв и американскому народу. Турция безоговорочно осуждает все формы терроризма в любых местах по всему миру независимо от их [террористов] целей", - написал Эрдоган.

"Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти. Мои соболезнования семьям, пострадавшим я желаю сил и выздоровления. Мы все должны решительно противостоять антисемитизму. Везде ", — привел в Twitter слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы выражаем нашу солидарность с еврейской общиной и семьями погибших и раненых после нападения, которое произошло сегодня в синагоге в Питтсбурге, в Соединенных Штатах. Мы полностью осуждаем этот жестокий антисемитский акт", - заявил президент Колумбии Иван Дуке.

В свою очередь Мадуро написал, что осуждает насилие, и выразил "глубочайшие соболезнования семьям жертв и еврейской общине". "Мир должен двигаться к твердой культуре мира. Вместе мы можем достичь этого", - добавил венесуэльский лидер.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию.