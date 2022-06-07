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Главы Минобороны Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сингапуре

Главы Минобороны Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сингапуре Министры обороны Японии, США и Южной Кореи планируют обсудить тему ракетных испытаний КНДР.
Другие страны
7 июня 2022 г. 11:25
Главы Минобороны Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сингапуре

Министры обороны Японии, США и Южной Кореи планируют обсудить тему ракетных испытаний КНДР.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, встреча Киси Нобуо, Ллойда Остина и Ли Чон Суп пройдет в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-ла", намеченного на 10-12 июня в Сингапуре.

В повестке обсуждений - ответные меры в связи ракетными испытаниями Пхеньяна.

Северная Корея 5 июня выпустила 8 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Примечательно, что испытания прошли после трехдневных совместных военных учений, организованных Южной Кореей и США впервые за 4,5 года.

Это 17-е по счету испытания ракет со стороны КНДР с начала года.

Южная Корея и США ответили на ракетные пуски КНДР, запустив 8 баллистических ракет в направлении Японского моря (Восточное море).

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Версия на английском языке Defense ministers of Japan, US, South Korea to meet in Singapore

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