Главы Минобороны Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сингапуре

Министры обороны Японии, США и Южной Кореи планируют обсудить тему ракетных испытаний КНДР.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, встреча Киси Нобуо, Ллойда Остина и Ли Чон Суп пройдет в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-ла", намеченного на 10-12 июня в Сингапуре.
В повестке обсуждений - ответные меры в связи ракетными испытаниями Пхеньяна.
Северная Корея 5 июня выпустила 8 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Примечательно, что испытания прошли после трехдневных совместных военных учений, организованных Южной Кореей и США впервые за 4,5 года.
Это 17-е по счету испытания ракет со стороны КНДР с начала года.
Южная Корея и США ответили на ракетные пуски КНДР, запустив 8 баллистических ракет в направлении Японского моря (Восточное море).