Главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства по этическим соображениям.

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что больше не могу продолжать находиться на этом посту с чистой совестью", - сообщил Джавид в Twitter. Сунак также написал, что хотя и признает, что это может быть его последняя министерская роль, не видит возможным оставаться членом кабинета министров. "Люди имеют право ожидать, что правительством управляют должным образом, компетентно и с серьезностью. Я верю в то, что высокие стандарты достойны для того, чтобы за них бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", - отметил глава Минфина.