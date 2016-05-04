Главы МИД Вышеградской четверки отвергли предложение ЕК о мигрантах

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Руководители МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) на встрече в Праге в среду отвергли предложение Еврокомиссии о распределении нелегальных мигрантов по странам ЕС, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Еврокомиссия не должна предлагать то, что нас разделяет. Не знаю, почему мы должны возвращаться к старому спору", - заявил в связи с этим глава чешского дипведомства Любомир Заоралек.

В свою очередь, руководитель венгерского МИД Петер Сийярто назвал идею ЕК недопустимой, а позицию ЕК - шантажом. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что не уверен, что Еврокомиссия воспринимает свое предложение всерьез. Против системы квот высказался и госсекретарь словацкого МИД Лукаш Паризек.

Участвующий в пражской встрече еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан назвал предложение ЕК по мигрантам компромиссом разных позиций.

"Страна-член также сможет временно не принимать участие в расселении. В этом случае ей придется сделать солидарный вклад в 250 тысяч евро за каждого запросившего убежище, за которого она должна была бы нести ответственность по механизму справедливости (расселения), в пользу страны-члена, которая примет этого человека вместо нее", - сообщила Еврокомиссия.

Отметим, что сегодня в Праге состоялось заседание глав МИД Вышеградской четверки и стран "Восточного партнерства", в котором также принял участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.