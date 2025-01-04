Главы МИД Украины и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого также обсудили безопасность в Черном море.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны также обсудили безопасность в Черном море.

Как передает Report, об этом украинский министр написал на своей странице в социальной сети "X".

Сибига отметил, что в разговоре с Фиданом стороны обсудили двустороннюю повестку дня, ход войны в Украине, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

"Договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил Сибига.