Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры с "евротройкой" в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report со ссылкой на турецкий МИД, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, в Сирии, а также предстоящие переговоры Тегерана с "евротройкой".

"Обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также переговоры по ядерной программе Ирана, которые пройдут в пятницу в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров Ирана и "евротройки" по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы состоится 25 июля в Стамбуле. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел.