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Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры с "евротройкой" в Стамбуле

Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры с "евротройкой" в Стамбуле Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Другие страны
21 июля 2025 г. 22:16
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры с евротройкой в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report со ссылкой на турецкий МИД, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, в Сирии, а также предстоящие переговоры Тегерана с "евротройкой".

"Обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также переговоры по ядерной программе Ирана, которые пройдут в пятницу в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров Ирана и "евротройки" по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы состоится 25 июля в Стамбуле. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İranın XİN başçıları Suriya və Qəzzanı müzakirə ediblər

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