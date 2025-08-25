Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли итоговое заявление по Газе, осудив военные действия Израиля в анклаве и на Западном берегу реки Иордан, призвав передать контроль над палестинскими территориями Палестинской национальной администрации.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ОИС.

В документе отмечается недопустимость планов Израиля по оккупации Газы и дополнительных территорий, страны призывают прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю и требуют немедленного прекращения военных операций и снятия блокады сектора Газа.

Министры осудили отказ Тель-Авива от мирных инициатив и сотрудничества с посредниками для введения режима прекращения огня. Они заявили о возможном пересмотре членства Израиля в ООН и выступили за привлечение страны к ответственности в Международном суде ООН за "военные преступления и геноцид палестинцев".

Главы МИД призвали Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в ходе сессии Генассамблеи в сентябре и пересмотреть уровень дипломатических и экономических отношений с Израилем. Участники встречи поддержали дипломатические усилия Египта, Катара и США по заключению соглашения о введении режима прекращения огня и обмену заложников.