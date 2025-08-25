О нас

Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе

Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе
Другие страны
25 августа 2025 г. 21:19
Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли итоговое заявление по Газе, осудив военные действия Израиля в анклаве и на Западном берегу реки Иордан, призвав передать контроль над палестинскими территориями Палестинской национальной администрации.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ОИС.

В документе отмечается недопустимость планов Израиля по оккупации Газы и дополнительных территорий, страны призывают прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю и требуют немедленного прекращения военных операций и снятия блокады сектора Газа.

Министры осудили отказ Тель-Авива от мирных инициатив и сотрудничества с посредниками для введения режима прекращения огня. Они заявили о возможном пересмотре членства Израиля в ООН и выступили за привлечение страны к ответственности в Международном суде ООН за "военные преступления и геноцид палестинцев".

Главы МИД призвали Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в ходе сессии Генассамблеи в сентябре и пересмотреть уровень дипломатических и экономических отношений с Израилем. Участники встречи поддержали дипломатические усилия Египта, Катара и США по заключению соглашения о введении режима прекращения огня и обмену заложников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi