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    Главы МИД стран G7 встретятся в конце апреля в Торонто

    Канада с 1 января 2018 года стала председателем в большой семерке

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел Группы семи (G7) состоится 22-24 апреля в канадском Торонто.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

    Напомним, что Канада с 1 января 2018 года стала председателем в "большой семерке".

    Встреча глав МИД семи стран пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".

    Сам саммит G7 состоится 8-9 июня в отеле-замке Fairmont Manoir Richelieu в курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек). 

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