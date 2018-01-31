Главы МИД стран G7 встретятся в конце апреля в Торонто

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел Группы семи (G7) состоится 22-24 апреля в канадском Торонто.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Напомним, что Канада с 1 января 2018 года стала председателем в "большой семерке".

Встреча глав МИД семи стран пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".

Сам саммит G7 состоится 8-9 июня в отеле-замке Fairmont Manoir Richelieu в курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек).