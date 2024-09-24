Главы МИД стран G7 намерены продолжать санкционное давление на Россию

Главы МИД стран G7 по итогам обсуждений в Нью-Йорке решили продолжать введение санкций в отношении России из-за Украины.

Главы МИД стран G7 по итогам обсуждений в Нью-Йорке решили продолжать введение санкций в отношении России из-за Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении глав МИД по итогам переговоров.

"Министры выразили готовность продолжать расширение уже существующего пакета санкций и экономических мер в отношении России", - сказано в заявлении.

Страны G7 выразили намерение продолжать принимать необходимые меры, не нарушающие национальное законодательство, против лиц в Китае и других странах, оказывающих материальную поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ. В частности, речь идет о финансовых институтах и других структурах, упрощающих процесс покупки российской стороной товаров для данной сферы.

Кроме того, планируется принять меры по недопущению роста доходов РФ от энергоносителей и других товаров. В частности, речь идет, как говорится в заявлении, о дополнительных мерах, призванных привести к соблюдению введенных G7 потолка на цены на нефть из РФ.