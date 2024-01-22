Главы МИД стран ЕС договорились создать миссию по защите судов в Красном море

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии", - сказал он.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства.

Оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов.