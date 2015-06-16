Главы МИД РФ и Турции обсудили выработку стратегии борьбы с ИГ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Необходимость выработки комплексной стратегии борьбы с "Исламским государством" и другими террористическими структурами обсудил по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"В ходе беседы министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки, включая проблематику беженцев из Сирии, а также необходимость выработки комплексной стратегии борьбы с ИГ и другими террористическими структурами, - отметили в министерстве. - Была подчеркнута актуальность задачи активизации усилий по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года".