Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами

Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита провел телефонный разговор с главой МИД в сирийском правительстве переходного периода Асаадом Хасаном аш-Шибани.
Об этом сообщают Report со ссылкой на ТАСС.
Бурита подтвердил "поддержку Марокко сирийского народа, а также суверенитета Сирии и целостности ее территории".
Он подчеркнул, что "две страны связывают общие узы".
Министры договорились "укреплять дипломатические отношения между странами во имя общих интересов двух наций".
Разговор между Буритой и аш-Шибани стал первым контактом руководителей внешнеполитических ведомств двух стран после свержения президента Башара Асада.