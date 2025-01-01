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Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами

Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита провел телефонный разговор с главой МИД в сирийском правительстве переходного периода Асаадом Хасаном аш-Шибани.
Другие страны
1 января 2025 г. 15:23
Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами

Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита провел телефонный разговор с главой МИД в сирийском правительстве переходного периода Асаадом Хасаном аш-Шибани.

Об этом сообщают Report со ссылкой на ТАСС.

Бурита подтвердил "поддержку Марокко сирийского народа, а также суверенитета Сирии и целостности ее территории".

Он подчеркнул, что "две страны связывают общие узы".

Министры договорились "укреплять дипломатические отношения между странами во имя общих интересов двух наций".

Разговор между Буритой и аш-Шибани стал первым контактом руководителей внешнеполитических ведомств двух стран после свержения президента Башара Асада.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeş və Suriya diplomatik əlaqələrin gücləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəlib

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