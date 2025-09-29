Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Главы МИД КНДР и Китая обсудили международные и региональные проблемы

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 06:36
    Главы МИД КНДР и Китая обсудили международные и региональные проблемы

    Министры иностранных дел КНДР и КНР Цой Сон Хи и Ван И обсудили 28 сентября на переговорах в Пекине международные и региональные проблемы.

    Как передает Report, Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Участники переговоров "продемонстрировали полное единодушие, проведя глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам", информировало агентство. Цой Сон Хи сказала, что празднования в Пекине 3 сентября 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне продемонстрировали нынешний международный статус Китая. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в них участие.

    Цой Сон Хи добавила, что саммит КНДР и Китая, прошедший на полях праздничных мероприятий и "в эпоху значительных изменений в международной ситуации", показал "магистральный путь развития двусторонних отношений в соответствии с требованиями времени". Глава МИД КНДР напомнила, что председатель государственных дел Ким Чен Ын заявил, что неизменная позиция Трудовой партии Кореи и правительства народной республики состоит в необходимости развивать двусторонние отношения с Пекином, несмотря на изменения на мировой арене.

    По ее словам, КНДР будет прикладывать усилия для углубления сотрудничества в соответствии с духом переговоров Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина 3 сентября.

