Главы МИД: Каир и Эр-Рияд против участия Ирана в делах арабских стран

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Главы МИД Египта и Саудовской Аравии заявили о недопустимости вмешательства Ирана в дела арабских стран, сообщили министры иностранных дел двух стран в воскресенье по итогам переговоров в Каире.

"Иран - это единственная страна, вмешивающаяся в дела арабских стран, - будь то Сирия, Йемен, Ирак или Ливан", - заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

Он также добавил, что Эр-Рияд готов к установлению нормальных отношений с Тегераном. "Но при условии его невмешательства в арабские проблемы", - добавил он.

Глава МИД Египта Самех Шокри, в свою очередь, также отметил, что его страна "отвергает любые попытки навязать влияние и опеку региону". Он также добавил, что Египет будет "твердо противостоять таким попыткам, чтобы защитить арабскую национальную безопасность", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".