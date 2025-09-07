Главы МИД Израиля и Дании поспорили о ситуации в Газе на пресс-конференции

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и его датский коллега Ларс Локке Расмуссен на совместной пресс-конференции в Иерусалиме представили противоречивые интерпретации гуманитарной ситуации в Газе и разошлись во мнениях по вопросу вывоза пациентов с территории.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

Говоря о гуманитарной ситуации в Газе, Саар указал на прогресс.

"На местах происходят большие перемены. Это не то, что вы можете найти в западных СМИ, но факты таковы, что мы выполнили все наши договоренности с [Европейским союзом] по этому вопросу. Более того, после того, как мы также начали использовать политику гуманитарных коридоров и десантирования с воздуха, в сектор Газа поступило огромное количество товаров, и это отразилось на резком снижении цен на продукты. Таким образом, ситуация сегодня полностью отличается от той, что была несколько месяцев назад", - сказал глава израильского МИД.

Однако Расмуссен, преуменьшил прогресс, достигнутый Тель-Авивом, в гуманитарных вопросах.

"Мы не согласны с каким-либо крупным прорывом", - сказал он, пояснив, что он "повторил предложение Дании помочь в лечении пациентов из Газы в Восточном Иерусалиме или на Западном берегу". "Конечно, было бы намного проще, если бы вы разрешили перевезти пациентов из Газы в Восточный Иерусалим, но я не могу заставить вас сделать это, хотя это могло бы спасти много жизней", - отметил глава МИД Дании.