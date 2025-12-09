Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар договорились провести личную встречу в рамках Международного форума мира и доверия, который пройдет 12 декабря в Ашхабаде.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, стороны сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Международный форум мира и доверия планируется провести 12 декабря в Ашхабаде на уровне глав государств и руководителей международных структур.