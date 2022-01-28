Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретились в Тегеране.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретились в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Помимо двусторонних вопросов главы МИД обсудили важные региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане и Йемене", - говорится в сообщении.

По словам Амира Абдоллахияна, "в последние недели наблюдалось нарастание военной активности в Йемене". "Эти обстоятельства усугубили войну в стране и нанесли ущерб мирному процессу", - добавил он.

Глава МИД Катара также выразил обеспокоенность новым витком напряженности в регионе. "Мы убеждены, что йеменский кризис не имеет военного решения и должен урегулироваться путем диалога, поскольку нынешняя ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон", - отметил он.