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Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане

Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретились в Тегеране.
Другие страны
28 января 2022 г. 06:31
Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретились в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Помимо двусторонних вопросов главы МИД обсудили важные региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане и Йемене", - говорится в сообщении.

По словам Амира Абдоллахияна, "в последние недели наблюдалось нарастание военной активности в Йемене". "Эти обстоятельства усугубили войну в стране и нанесли ущерб мирному процессу", - добавил он.

Глава МИД Катара также выразил обеспокоенность новым витком напряженности в регионе. "Мы убеждены, что йеменский кризис не имеет военного решения и должен урегулироваться путем диалога, поскольку нынешняя ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İran və Qətərin XİN başçıları Yəmən, Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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