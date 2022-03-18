Главы МИД и Минобороны ЕС обсудят 21 марта сценарии развития конфликта в Украине

Глава внешнеполитической служб ЕС Жозеп Боррель представит министрам иностранных дел и обороны стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 21 марта свой анализ возможных сценариев развития конфликта в Украине.

Глава внешнеполитической служб ЕС Жозеп Боррель представит министрам иностранных дел и обороны стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 21 марта свой анализ возможных сценариев развития конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службы ЕС, добавив, что на встрече выступит министр обороны Украины Алексей Резников.

"Главы МИД и министры обороны ЕС обсудят в понедельник ситуацию на Украине и заслушают главу Минобороны Украины. Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп] Боррель представит свой анализ возможных сценариев развития конфликта", - отметил источник.