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Главы МИД и Минобороны ЕС обсудят 21 марта сценарии развития конфликта в Украине

Главы МИД и Минобороны ЕС обсудят 21 марта сценарии развития конфликта в Украине Глава внешнеполитической служб ЕС Жозеп Боррель представит министрам иностранных дел и обороны стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 21 марта свой анализ возможных сценариев развития конфликта в Украине.
Другие страны
18 марта 2022 г. 17:54
Главы МИД и Минобороны ЕС обсудят 21 марта сценарии развития конфликта в Украине

Глава внешнеполитической служб ЕС Жозеп Боррель представит министрам иностранных дел и обороны стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 21 марта свой анализ возможных сценариев развития конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службы ЕС, добавив, что на встрече выступит министр обороны Украины Алексей Резников.

"Главы МИД и министры обороны ЕС обсудят в понедельник ситуацию на Украине и заслушают главу Минобороны Украины. Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп] Боррель представит свой анализ возможных сценариев развития конфликта", - отметил источник.

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