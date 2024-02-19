Главы МИД ЕС одобрили морскую миссию Aspides в Красном море

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза согласовали начало новой военно-морской миссии ЕС под названием Aspides ("Щиты") в Красном море.

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза согласовали начало новой военно-морской миссии ЕС под названием Aspides ("Щиты") в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

"Сегодня совет запустил миссию Aspides. Целью этой оборонительной операции по обеспечению безопасности в море является восстановление и защита свободы судоходства в Красном море и Персидском заливе. Операция Aspides обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года многочисленные нападения хуситов были направлены против международных коммерческих судов", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В документе подчеркивается, что "в тесном сотрудничестве с международными партнерами - единомышленниками Aspides будет способствовать защите морской безопасности и обеспечению свободы судоходства, особенно для торговых и коммерческих судов".

"В рамках своего оборонительного мандата операция будет обеспечивать осведомленность о морской ситуации, сопровождать суда и защищать их от возможных многоаспектных атак в море", - говорится в нем.